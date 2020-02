Il rettore dell’Università di Trento, Paolo Collini, ha inviato alla comunità universitaria un questionario di autovalutazione del rischio, in italiano e in inglese, in vista della ripresa da lunedì 2 marzo di lezioni, esami e lauree e attività tecnico-amministrative in ateneo e della riapertura di biblioteche, sale studio e centri sportivi universitari.

Nel questionario si chiede se negli ultimi 15 giorni è stato effettuato un soggiorno in Cina, se ci si è recati in zone sottoposte a isolamento fiduciario, se si sono avuti contatti con persone risultate positive al Coronavirus e quale è l’attuale stato di salute.