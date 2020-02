Un’onda invisibile: così la Bild Zeitung, il quotidiano più diffuso della Germania, descrive il contagio del Coronavirus, in un articolo che ci riguarda da vicino.



L’ultimo caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie tedesche è quello di un medico di Amburgo, che sarebbe stato, afferma la Bild, in vacanza in Trentino fino a pochi giorni fa.





Il medico, scrive il giornale tedesco, è un pediatra della clinica universitaria di Eppendorf, e avrebbe trascorso un periodo di vacanza in Trentino. Domenica scorsa è tornato in Germania in auto, e lunedì ha ripreso regolarmente servizio. Martedì ha iniziato ad avvertire i primi sintomi della malattia.



Subito sono scattate le misure di prevenzione e tutti coloro che sono venuti in contatto con il medico contagiato sono stati sottoposti a isolamento, in tutto una ventina di persone tra piccoli pazienti, genitori e colleghi.

Resta il dubbio che in realtà si tratti del contagio che è stato segnalato oggi in Val Gardena, che quindi sarebbe Alto Adige e non Trentino e che la Bild abbia indicato Trentino intendendo la regione Trentino Alto Adige. Alla Provincia di Trento infatti non risulta un caso.