Polstrada, raffica di controlli

Nel periodo tra domenica 16 e martedì 25 febbraio 154 pattuglie della Polizia stradale del Trentino hanno controllato complessivamente 789 veicoli e 711 persone.



Di queste ultime 415 sono state sottoposte ad accertamento con precursori ed etilometri. Sono state contestate 316 violazioni al Codice della strada (delle quali 55 a veicoli industriali), ritirate 37 patenti di guida e decurtati 446 punti patente. Sono 3 i veicoli sequestrati e 2 quelli sottoposti a fermo amministrativo.



Due gli automobilisti sorpresi a guidare in stato di ebbrezza, 33 le sanzioni per guida pericolosa, 17 gli automobilisti sanzionati per mancato uso delle cinture di sicurezza e 19 per l’utilizzo di telefonini o dispositivi elettronici durante la guida. Per quanto riguarda le sanzioni contestate a veicoli industriali, spiccano le 30 violazioni riguardanti la specifica normativa per il trasporto di merci pericolose.



Nonostante l’attività di prevenzione messa in campo sono stati rilevati 7 incidenti stradali, dei quali 1 con esito mortale (1 persona deceduta), 5 con lesioni (12 persone ferite) ed 1 con danni a cose. Anche nelle prossime settimane - informa la Polizia stradale - proseguiranno le campagne denominate «Alto impatto» e, nel periodo dal 9 al 15 marzo, «Roadpol» relativa al controllo dell’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini.