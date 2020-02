Questa mattina in Trentino, a quote basse, si è assistito ad un fenomeno singolare: un temporale decisamente fuori stagione, una sorta di grandinata improvvisa, ma di chicchi morbidi. Ne spiega la natura il responsabile dell’Area meteorologia della Fondazione museo civico di Rovereto, Filippo Orlando: «Si tratta di un fenomeno non comune alle nostre latitudini ma comunque abbastanza tipico per gli inverni molto miti come questo (cui ci stiamo purtroppo abituando), e cioè alla cosiddetta ‘neve tondà o Graupel. Si tratta di un fenomeno invernale ben noto, anche se in genere più ricorrente nelle regioni meridionali, legato in questo caso all’irruzione, dopo una serie di giornate con temperature già primaverili, di un improvviso fronte freddo che ha portato a un elevato gradiente, cioè uno scarto consistente di temperatura tra le alte quote che sono tornate sottozero e le basse quote, con temperature ancora alte rispetto alle medie stagionali».

«In parole semplici - continua Orlando - questo tipo di precipitazione si forma in partenza da fiocchi di neve che arrivano repentinamente a quote atmosferiche con temperature decisamente più elevate, e, al posto di sciogliersi nel punto di fusione, si ‘arrotolanò su se stessi formando i tipici granelli tondi, che riescono a toccare il suolo anche quando il termometro è ben sopra allo zero termico. Oggi in Trentino il fenomeno si è verificato in particolare con temperature intorno ai sette-otto gradi», precisa Orlando.

LEGGI ANCHE: Temporali, neve e grandine, ma poi esce il sole