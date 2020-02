Alcol etilico, glicerina e acqua ossigenata, diluite con acqua distillata o fatta bollire e poi raffreddare. Questa la “ricetta” per preparare un disinfettante per le mani “fai da te” contenuta in un documento pubblicato sul sito dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), che spiega anche tutti i passaggi necessari.

Per preparare dieci litri di disinfettante, spiega il documento che fa parte del materiale messo a punto dall’Oms per il lavaggio delle mani e non è specifico per il coronavirus, vanno usati circa 8,3 litri di alcol etilico al 96%, 420 millilitri di acqua ossigenata al 3% e 145 millilitri di glicerolo al 98%, portando poi la soluzione risultante al volume di 10 litri con acqua sterile, distillata o fatta bollire e poi raffreddare. Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di plastica, metallo o legno.

Disinfettante per le mani in tutti gli uffici pubblici e pulizia straordinaria di autobus e metro. Sono due misure disposte dal modello di ordinanza su Coronavirus che il governo ha preparato per le Regioni fuori dall’area del contagio. «Nelle pubbliche amministrazioni, nelle strutture sanitarie e in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione di addetti, utenti e visitatori, disinfettanti per il lavaggio delle mani». Inoltre «le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi».

Dopo le notizie sui rincari indiscriminati e le fake news con ricette “fantasiose” sui social per risolvere i problemi legati ai disinfettanti per le mani, divenuti introvabili per l’epidemia di coronavirus, scendono in campo le farmacie, che produrranno da sole una propria versione a prezzo contenuto.

E per chi vuole fare da sé a fornire una ricetta è l’Oms, che sul suo sito ha proprio un “manuale di istruzioni”. I farmacisti di Federfarma hanno deciso di porre rimedio alle speculazioni creando “FarmaHELP gel”, un prodotto a marchio “di categoria” messo a disposizione delle farmacie, una decisione che ricorda quella di produrre molti anni fa un latte per l’infanzia a prezzo politico, di fronte alle denunce delle associazioni di consumatori di prezzi troppo alti in Italia. I fenomeni speculativi sui prezzi di igienizzanti per le mani e mascherine, hanno portato a rincari oltre il 148% secondo la denuncia Federconsumatori. Per far fronte alle tante richieste, molti farmacisti stanno già producendo autonomamente il proprio gel nei laboratori, secondo le linee guida Società dei farmacisti preparatori (Sifap). La nuova iniziativa, nata dai titolari aderenti al gruppo riservato su Facebook “Pillole di Informazione”, risponde invece all’emergenza facendo fronte comune.