Francesco Totti e Ilary Blasi in questi giorni sono in vacanza con la famiglia a Madonna di Campigio per una settimana bianca sugli sci e lo hanno fatto sapere postando le loro foto su Instagram.

Chissà se queste presenze "eccellenti" riusciranno a risollevare il morale al settore del turismo trentino (e non solo) in questi giorni messo a dura prova dal Coronavirus e dalla paura che suscita.