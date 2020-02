Un nuovo caso di persona potenzialmente infetta in Trentino: si tratta di una donna di Cofogno, proveniente dalla zona "rossa", in vacanza in un appartamento privato a Dimaro dove era arrivata venerdì scorso per una settimana bianca. E' risultata positiva al primo test del coronavirus.

Con lei la sua famiglia, che era con lei, è sono già stati fatti rientrare in Lombardia la notte scorsa alle 23,30. Per il presidente della provincia Fugatti, che ha dato la notizia, la donna non avrebbe avuto contatti con residenti solandri.