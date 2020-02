Altissime le temperature di ieri in Trentino, che hanno superato per la prima volta nbell’anno i 20 gradi (e febbraio non è ancora terminato).



Scrive l’appassionato di meterewologia Giacomo Poletti commentando la situazione: «Nel pomeriggio, in Trentino si sono superati i 20° per la prima volta quest’anno: ecco la mappa delle massime, i valori più alti non sono a bassa quota ma nelle valli al di sopra del cuscino sporco dell’inversione termica, sopra la quale scorreva aria secca, limpida e “fohnata”. La foto di Bruno Sala dalla Valsugana dice tutto».



Fra i picchi più eccezionali: - Tione (533 m, Meteotrentino) +20.5°

- Cavalese e Predazzo a 1000/1100 m sui 20°

- Palon (2098 m) minima di oggi +6.2°

- Cima Paganella +6°



Spiega Poletti: «Sono valori 10°-12° oltre le medie del periodo, sarebbero normali per inizio maggio, anche giugno per l’alta quota».



Uno spiraglio è in arrivo: «Ci sono finalmente prospettive di pioggia “vera” da domenica 1/ lunedì 2 marzo... vedremo! Intanto martedì verrà ripulita l’aria stagnante nelle valli, con uno dei “soliti” peggioramenti poco generosi fra la sera e mercoledì mattina (piogge molto deboli). Almeno rinfrescherà».