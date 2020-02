A causa dell’emergenza in corso per la diffusione del coronavirus, in ottemperanza all’Ordinanza di Regione Lombardia e del Ministero della Salute (che sospende manifestazioni ed eventi, ndr), tutti gli impegni di Matteo Salvini previsti a Roncadelle e a Lecco per giovedì 27 febbraio sono annullati e rinviati a data da destinarsi. Lo comunica la Lega.



Rinviati «a data da destinarsi» anche tutti gli appuntamenti previsti in Umbria per Matteo Salvini. La decisione è stata presa dalla Lega «a causa dell’emergenza coronavirus». Salvini doveva essere nel pomeriggio e in serata a Narni scalo, Sangemini e Foligno per sostenere la candidatura di Valeria Alessandrini alle elezioni suppletive per il Senato.

Così anche per gli appuntamenti in Trentino. Scrive la Lega: "A causa dell’evolversi della situazione riguardante il coronavirus, la cena con più di 700 persone in programma il prossimo 26 a Trento è stata annullata". Queste le parole del Segretario della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti, che poi ha voluto aggiungere "Abbiamo preso questa decisione alla luce dell'evolversi della situazione. Ne ho parlato con il Segretario Federale Matteo Salvini che ha espresso anche lui la necessità di rimandare un evento di questa portata a data da destinarsi. Ci sarà comunque la possibilità alle 18.00 di assistere alla conferenza stampa che si svolgerà regolarmente all'aperto del Salone Trento Fiere per la presentazione del candidato sindaco Alessandro Baracetti. Nella giornata di giovedì, conferenza stampa di Matteo Salvini con Andrea Zambelli a Rovereto".