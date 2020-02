Il presidente Fugatti ha appena annunciato che tre persone di una famiglia lombarda, arrivata in Trentino venerdì, sono risultate positive al virus. In queste ore si stanno trasferendo in ospedale specializzato in Lombardia.

Per il presidente Fugatti "Il rischio è minimale" e "alloggiavano in un appartamento, ma non in albergo". Per il dottor Benetollo dell'Azienda Sanitaria "si tratta solo di sintomi influenzali, non sono da rianimazione, ma presentavano solo un po' di febbre".

Fugatti ha spiegato che le persone sono state raggiunte da un SMS di allarme, e la zona è stata messa in sicurezza.

Al tavolo anche l'assessore alla salute, Stefania Segnana, che però non ha mai preso la parola. Alla conferenza stampa anche il dottor Ruscitti e il dottor Benetollo, dell'Azienda Sanitaria. "Il dato positivo è che al momento non c'è nessun residente trentino infetto; si tratta di un caso di non residenti, è quindi un caso importato, con contatto di poche ore. Non pensiamo che questo caso sia pericoloso: on erano in hotel e non hanno frequentato luoghi pubblici. Inoltre l'allarme è stao immediato: i turisti sono arrivati venerdì sera - ha detto Benetollo - e sabato mattina hanno contattato la guardia medica, che immediatamente ha attivato i protocolli. Si trattava di leggero malessere, ma come chiesto anche dai sindaci lombardi, si è deciso di fare il trasferimnto a Milano".

Il dottor Ferro, responsabile della sanità pubblica, ha spiegato che "Non è cambiata l'allerta in Trentino. Abbiamo centinaia di chiamate al 112, ma ricordiamo che i canali dell'emergenza non vanno usati per il panico mediatico, ma solo per fatti ocncreti. Non è che uno che è solo passato in auto per Paova (è il caso di una telefonata di 1 ora fa) può pretendere di fare i tamponi. Il sistema trentino sta rispondendo molto bene. Il problema adesso sono le regioni limitrofe".

Il dottor Ferro ha ricordato che "Abbiamo un forte afflusso turistico dalle regioni vicine; chiaro che se queste persone - nei loro Comuni - sono sottoposte a quarantena, lo devono essere anche qui da noi".

Si è parlato anche di Carnevale: "Abbiamo preso delle misure ad hoc. Al momento non abbiamo bisogno di bloccare le manifestazion iall'aperto, ma abbiamo chiesto di bloccfare quelle indoor. Ma è chiaro che dobbiamo tenere sott'occhio la situazione epidemiologica. Chiaro che in questo mometo se vi sono degli assembramenti con persone provenienti da fuori, dobbiamo stare attenti a persone con magari tosse o raffreddore".

Per Ferro "Abbiamo fatto un grande lavoro con la comunità cinese; abbiamo intercettato credo il 99,9 per cento di quelli in arrivo. Adesso dobbiamo marcare stretto i turisti provenienti dalle aree infettate, e che dovrebbero tornare a casa subito. Non mi sento ciescludere che vi sarà qualche altro caso, ma l'importasnte è essere prionti al contenimento. Comunque è una sindrome influenzale, non è che tutti i soggetti positivi finiscono in rianimazione".

Fugatti ha concluso dicendo che dopo aver ncontrato i sindaci, domani sarà la volta delle case di riposo, poi medici di medicina generale, poi con i Vigili del Fuoco per spiegare come si muove la Provincia e per prefigurare gli scenari futuri.

La conferenza stampa è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Provincia. Centinaia i commenti che chiedono in diretta "DITECI LA ZONA". Ma su questo non c'è stata alcuna risposta.

