Fra le conseguenze dell'ordinanza provinciale sul coronaviurus, ci sono anche le modifiche ad alcuni eventi sportivi.

Ieri il sindaco di Levico Terme Gianni Beretta ha firmato un'ordinanza per rinviare la partita di calcio di serie D fra il Levico e la capolista Pro Sesto, considerato che un caso di contagio nazionale riguarda un 78enne di Sesto San Giovanni. (La squadra lombarda era arrivata a Levico nel pomeriggio di sabato ed è ripartita in serata) Questa partita non era inserita fra le manifestazioni sportive da annullare secondo l'ordinanza provinciale (che vieta solo gli eventi indoor), ma la precauzione ha prevalso per l'altro principio: evitare trasferte da e per le zone dei focoali. Anche se, come detto, squadra e accompagnatori erano già arrivati a Levico.



Sono stati annullati "volontariamente" dagli organizzatori ancora prima dell'ordinanza due eventi sportivi di volley femminile. Per effetto dell'ordinanza inoltre si ferma il girone B, per la presenza di due squadre cremonesi. Niente sfida Argentario-Volano, cancellata la trasferta dell'Ata a Castelfranco Veneto.



A Borgo Valsugana annullata invece una competizione di Qwan Ki Do perché nei rispettivi campionati militano atleti delle zone lombarde e venete dove ci sono i focolai .



Sempre per ragioni di prevenzione , la Buonconsiglio Nuoto ha spontaneamente comunicato già dal primo pomeriggio di sabato il rinvio della settima edizione del Meeting Nazionale BCN-AQUARAPID, che era in programma presso la piscina del Centro Sportivo Trento Nord a Gardolo nel week-end.

A livello nazionale, proprio per la presenza di tifosi provenienti dalle zone focolaio, tra gli eventi sportivi da sospendere in Lombardia e Veneto per l'emergenza coronavirus tre partite di serie A che sono state rinviate. Oggi quindi, non si giocheranno Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari.