La task force provinciale che sta seguendo l'evoluzione del contagio da Coronavirus conferma l'assenza di casi infetti fino a questo momento.

Proseguono parallelamente le operazioni preparatorie per la gestione di eventuali situazioni problematiche. Entro si conta di ultimare l'allestimento di un reparto speciale di isolamento realizzato in uno degli edifici che compongono il complesso delle ex caserme austroungariche delle Viote, dove già vengono tenute le persone in isolamento, seguendo un protocollo adatto a gestire eventuali soggetti contagiati le cui condizioni non richiedono tuttavia il ricovero in ospedale.

Si confermano le raccomandazioni già diffuse nelle precedenti comunicazioni. Le informazioni relative al fenomeno si possono ottenere chiamando il numero telefonico 1500.

Si raccomanda in particolare di lavarsi accuratamente le mani e di evitare luoghi affollati.

Anche lo sport trentino risente della paura del contagio da Coronavirus. Dpue partite di volley rinviate di un intero girone di serie B e un punto di domanda sulle sfide di calcio in calendario domani nella serie D.

Le Federazioni frenano sulle trasferte, soprattutto tenendo conto della gravità della situazione in Lombardia più che dell’emergenza a Padova.

Sospeso il girone B della serie B1 femminile di volley per la presenza di due squadre cremonesi, Offanengo e Ostiano. Salta quindi il derby Argentario-Volano che si sarebbe dovuto tenere questa sera a Cognola ed è cancellata la trasferta dell’Ata a Castelfranco Veneto contro il Giorgione, prevista domani.

