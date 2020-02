Aggredita nel bagno di un locale pubblico di Trento da uno sconosciuto che ha abusato di lei: quella che doveva essere una notte di festa si è trasformata in un incubo per una studentessa straniera ventenne, che - tra le lacrime e in stato di shock - ha raccontato ai poliziotti che l'hanno soccorsa il dramma vissuto. Minuti che si sono trasformati in ore e che l'hanno ridotta in uno stato di profonda prostrazione. La ragazza è visitata in ospedale e ha presentato formale denuncia. Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dalla Procura, indagano per violenza sessuale. Ieri non solo è stata sentita la vittima della violenza, ma la polizia ha voluto ascoltare le testimonianze delle persone che hanno trascorso la serata con lei e che erano nel locale.

Ampio servizio sul giornale l'Adige che trovate in edicola.