Il furto a casa della tuffatrice Francesca Dallapè è diventato anche modivo di polemica politica.

La consigliera comunale del Pd, Elisabetta Bozzarelli, che è anche amica personale di Francesca, è intervenuta su Facebook per criticare la solidarietà espressa da altri esponenti politici locali, in particolare la consigliera comunale della Lega, Bruna Giuliani, che è stata tra i primi a esprimersi, ma anche il candidato del centrodestra a Trento, Alessandro Baracetti che ha subito dichiarato di essere "vicino a Francesca Dallapè: quello che è accaduto a lei e alla sua famiglia dimostra che l’esigenza di maggiore sicurezza non possa essere più trascurata”.

«Entrare in casa altrui per rubare - scrive Bozzarelli - è sempre un entrare non solo fisicamente in un luogo, è entrare nel “proprio” luogo, nella propria vita, quella degli affetti, delle sicurezze, perché casa è sempre casa. Fatti come questi accadono, purtroppo ovunque, sono tante le persone in città che vivono questa esperienza orrenda. Ieri è successo di nuovo, ed il fatto che credo sia e dovrebbe rimanere privato, diventa invece pubblico, con messaggi di solidarietà da candidati o futuribili tali, perché Francesca fa notizia».

Poi la stoccata finale: «Strumentalizzare ogni cosa ormai è uno sport: ma non quello bello, che Fra Franci ci ha insegnato ad amare, ma quello triste, cinico, che punta al risultato facile».

(Nella foto Elisabetta Bozzarelli con Francesca Dallapè)