Bruttissima avventura, ieri sera, per Francesca Dallapè. La tuffatrice trentina, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, si è trovata faccia a faccia con una banda di ladri rientrando a casa con la sua bambina, di quasi tre anni.



Approfittando della sua assenza, i ladri si erano introdotti nell’abitazione, ma l’improvviso rientro li ha colti di sorpresa. Vistisi scoperti, i ladri se la sono data a gambe, fuggendo da una finestra.



Spaventata alla vista dei malintenzionati, Francesca Dallapé si è precipitata fuori di casa, peraltro inciampando e finendo a terra, con la piccola in braccio.



Nella caduta, Dallapè si è procurata delle ferite alla spalla e ad un fianco. Nessuna conseguenza per fortuna per la bambina.



Tra la refurtiva anche un cofanetto con le medaglie della campionessa (8 medaglie europee, due mondiali e l’argento olimpico) che i malviventi hanno però abbandonato in un cespuglio nei pressi dell’abitazione, dove è stata recuperata dalla polizia.