In Trentino è stato superato il picco dell’influenza. Lo dicono i dati relativi al sistema di sorveglianza dei medici sentinella Influnet.

I casi di influenza stimati nella sesta settimana del 2020, rapportati all’intera popolazione trentina, sono 5.319 per un totale di circa 41.500 a partire dall’inizio della sorveglianza, pari a circa il 12% della popolazione trentina, fa sapere l’Azienda sanitaria.

L’andamento della curva epidemica è simile a quella della stagione 2018-2019 e l’epidemia può essere considerata di media intensità, sottolinea l’Unità operativa di igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria trentina. I dati delle ultime settimane ci dicono che la malattia ha colpito principalmente i bambini e ragazzi in età scolare.

Il picco si è verificato nell’ultima settimana di gennaio quando il livello di incidenza è stato pari a 12,98 casi per 1.000 assistiti. Durante la sesta settimana del 2020 il valore dell’incidenza totale è stato pari a 9,83 casi per mille assistiti con un incidenza particolarmente elevata fino ai 14 anni di età. In particolare nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 36,73 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 21,67, nella fascia 15-64 anni a 7,91 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 2,39 casi per mille assistiti.