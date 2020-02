La recente recrudescenza del fenomeno dei furti in appartamento in molte località del Trentino è stata al centro di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto ieri al palazzo del Governo di Trento, presieduto dal prefetto Sandro Lombardi.

Nel corso del vertice - dice una nota - sono state indicate delle linee guida per intensificare l’attività di controllo del territorio, sia nel capoluogo sia nelle valli.

In un tavolo tecnico che si svolgerà in questura l’azione di presidio e controllo del territorio sarà resa ancora più incisiva attraverso l’approntamento di un dispositivo di controlli mirati con cadenza periodica con il supporto delle Polizie locali.

Alla riunione hanno partecipato il questore di Trento, Giuseppe Garramone, il comandante provinciale dei Carabinieri, Simone Salotti, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Mario Palumbo, e il comandante della Polizia locale Trento Monte Bondone, Lino Giacomoni.