Una «mobile box» per trascorrere le ore di spensieratezza in famiglia o con gli amici senza la distrazione dello smartphone. Il progetto, lanciato oggi in occasione dell’Internet Safer Day, la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita dalla Commissione Europea, nasce in Trentino, nel liceo delle arti Vittoria di Trento. Gli studenti hanno progettato una scatola di design per contenere gli smartphone e tenerli lontani dallo sguardo dei proprietari su mandato dell’Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili. La «scatola» migliore sarà poi realizzata e distribuita nei locali pubblici che intendono fregiarsi della certificazione «Family friendly». La dotazione di «mobile box» rientrerà infatti presto tra i requisiti da soddisfare per ottenere questo marchio, assieme alla presenza nel proprio locale di uno spazio dedicato all’allattamento e di un fasciatoio.

Proprio ieri l’Unicef ha diffuso dati allarmanti di un sondaggio effettuato tramite la piattaforma U-Report, in 30 paesi su 170 mila giovani: uno su tre ha risposto di aver vissuto esperienze di cyberbullismo e uno su 5 ha saltato la scuola proprio per un comportamento vessatorio on line. Già 5 anni fa la Provincia di Trento ha avviato una delle prime campagne nazionali per mettere in guardia i giovani dal cyberbullismo, ed è stato avviato ufficialmente anche il Safer Internet Month Trentino 2020, iniziativa che non vede eguali in Italia e nemmeno all’estero.