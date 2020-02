Il fotografo Albert Ceolan di Salorno è il vincitore dell'International Garden Photographer of the Year - Competition 13 - grazie all'immagine 'The Vaia Storm', sulla tempesta Vaia che ha colpito il Trentino-Alto Adige nell'ottobre 2018.

"Ceolan ha documentato una scena scioccante, ma nel contempo ben composta, che rappresenta da un lato la distruzione e dall'altro gli alberi rimasti, come segno di speranza", si legge nella motivazione della giuria, capitanata da Tyrone McGlinchey.

Il concorso, così il presidente della giuria, ha introdotto la nuova categoria "Plants & Planet" per la nuova sensibiltà e presa di coscienza nei confronti dell'ambiente e dei cambiamenti climatici in questo momento di emergenza. Entrando a far parte di questa categoria gli iscritti al concorso hanno contribuito a piantare 78 nuovi alberi grazie al progetto WeForest in Brasile.

Ceolan è appena ritornato da Londra, dove gli è stato consegnato questo nuovo prestigioso premio che si somma agli altri sinora ottenuti.