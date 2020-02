Per la prima volta anche la Provincia di Trento prenderà parte alla cerimonia in programma a Trieste domani, 10 febbraio, nel "Giorno del Ricordo", istituito con legge 92 del 2004 in "memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale".

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti raggiungerà il Sacrario della Foiba di Basovizza assieme a tre classi dell'istituto tecnico Guglielmo Marconi di Rovereto: si tratta infatti di un progetto promosso congiuntamente dall'istituto scolastico e dalla Fondazione Museo storico del Trentino, e la partecipazione è il frutto di un percorso formativo che ha coinvolto le classi. Dopo la cerimonia al Sacrario, il presidente e gli studenti visiteranno la Risiera di San Saba di Trieste, campo di concentramento nazista.

A Trento, domani alle 15 padre Nicola celebrerà la messa nella Basilica di San Lorenzo, a seguire alle 16 la deposizione della corona in largo Pigarelli dove si trova la lapide che ricorda l'esodo giuliano-dalmata e le Vittime delle Foibe; la cerimonia ufficiale è in programma alle 17 in sala Falconetto a Palazzo Geremia. Gli appuntamenti sono promossi dal Comune di Trento, dal Comitato provinciale di Trento dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (presidente Roberto De Bernardis) e dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

Sempre nell'ambito delle iniziative per ricordare le Foibe, mercoledì l'Assessorato all'istruzione organizza l'incontro con la Consulta provinciale degli studenti, presso la sala convegni di via Gilli. Inizio alle 8.30 con la proiezione del filmato "Volti di un esodo" e gli interventi della storica Elena Tonezzer, di Roberto De Bernardis e dell'assessore provinciale Mirko Bisesti.

Stamattina una delegazione Fratelli d'Italia (nella foto) ha deposto un mazzo di fiori davanti alla targa commemorativa, in Largo Pigarelli. Sempre davanti alla targa, il Baluardo, sede trentina di CasaPound, dà appuntamento ai simpatizzanti stasera alle 20.30.