UniTn ha appena comunicato la notizia. Giulia Maule, dottoranda di Scienze Biomolecolari all’Università di Trento, ha vinto - assieme al team di ricerca - il premio internazionale Klosterfrau Award 2020 per lo studio, pubblicato su Nature Communication dal titolo «Allele specific repair of splicing mutations in cystic fibrosis through AsCas12a genome editing». Il premio consiste in 30 mila euro (che vanno all'intero tean di ricerca).

La Fondazione Klosterfrau sostiene i giovani ricercatori di tutto il mondo che conducono ricerche volte a migliorare sia la comprensione delle cause sia nuove terapie per le malattie respiratorie pediatriche. Queste patologie sono tra le più comuni nell’infanzia e rappresentano un grande peso sia per i pazienti che per le famiglie.

Il progetto presentato nasce da una collaborazione tra un gruppo di ricercatori del Dipartimento Cibio dell’Università di Trento, guidati da Anna Cereseto, e KU Leuven in Belgio.

L’approccio adottato apre nuove prospettive nella cura della Fibrosi cistica, malattia genetica per la quale al momento non esiste cura definitiva. L’utilizzo di CRISPR-Cas, la forbice molecolare, ha permesso di correggere due delle mutazioni che causano la fibrosi cistica.

(Foto di Alessio Coser)