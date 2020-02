L’auto era stata segnalata da diversi automoblisti: sfrecciava ad altissima velocità, superando con manovre azzardate, tutti gli altri autoveicoli, nel tratto stradale delle gallerie di Laives in direzione sud.



Le segnalazioni hanno fatto scattare i carabinieri, che da Egna si sono messi sulle tracce dell’auto nera, allertando nel ceontempo i colleghi di Trento.



L’inseguimento è durato poco: sulla statale del Brennero, in località Cadino, appena entrati nel territorio comunale di Mezzolombardo, i carabinieri hanno fermato l’auto in fuga. A bordo c’era lo spericolato conducente, uno straniero di origine pakistana, di 31 anni, in compagnia di tre connazionali.



Sottoposto a test alcolimetrico il conducente è risultato positivo, con un valore di oltre 1,40 gr/l.



Quanto basta per far scattare il ritiro della patente di guida.



Il trentunenne ha dovuto quindi chiamare un altro conoscente per farsi riaccompagnare a casa con il veicolo, poiché anche gli altri tre passeggeri sono risultati momentaneamente non idonei psicofisicamente alla guida. Tutta la comitiva risulta risiedere in provincia di Trento, ma nel corso del pomeriggio si è recata a Bolzano per trovare un amico con il quale hanno però ecceduto nell’abuso di alcol.