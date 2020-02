Hanno distrutto il citofono alla Loss. La deputata della Lega, Martina Loss, ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri. Lo racconta lei stessa in una nota in cui riferisce che ieri sera, «al rientro da una giornata di lavoro sul territorio e dopo alcuni giorni di assenza dal Tesino per gli impegni parlamentari, l’onorevole Loss ha trovato danneggiato l’esterno della sua abitazione privata. I campanelli dell’edificio, posti a bordo strada, erano stati frantumati e divelti dalla sede nel muro, con un deliberato atto di vandalismo».

Non è dato sapere se si tratti di un atto deliberato di matrice politica, o di vandalismo generico.