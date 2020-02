È stato trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma uno dei 56 italiani in quarantena alla città militare della Cecchignola a Roma. Il paziente, per il quale si sospetta il contagio da coronavirus, sarà sottoposto ad accertamenti.

Nell’ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella «città militare» della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi avevano evidenziato questa mattina un sospetto di coronavirus 2019-nCoV.

Conseguentemente, sono stati decisi ulteriori accertamenti che verranno eseguiti sall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Intanto, per quanto riguarda il Trentino, il governatore Maurizio Fugatti dichiara: «Al momento i soggetti in quarantena volontaria (per alcuni terminerà già il 10 febbraio) sono tutti asintomatici».

«Oggi - ha aggiunto - siamo in grado di prevedere, grazie a contatti con la comunità cinese e con l’Opera universitaria, che di qui a fine mese arriveranno in Trentino per le vie ufficiali una trentina di persone, anche se non sono certe le modalità di rientro».

«La task force provinciale ha raccomandato che tutte le persone provenienti dalla Cina di qualsiasi età effettuino su base volontaria una quarantena di 14 giorni al fine di evitare la diffusione del virus. A tal fine - ha poi ricordato Fugatti - è stata scritta una circolare per chiedere ai genitori di evitare di mandare i figli a scuola qualora di ritorno dalla Cina. Per tutti è stato predisposto materiale informativo in diverse lingue dedicato ed è stato messo a disposizione un numero telefonico dedicato per fornire risposte su questi temi».

Fugatti ha ringraziato infine la comunità cinese e tutti coloro che hanno dato la disponibilità al periodo di quarantena o nelle loro abitazioni o nella struttura di Sardagna. «Se fosse necessario si valuterà la messa a disposizione di altri luoghi adatti a trascorrere questo periodo di 14 giorni», ha detto.