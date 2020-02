Emanata dalla Provincia di Trento un'ordinanza, a cui hanno fatto seguito delle linee guida, sull'obbligo di segnalare visivamente la presenza di teleferiche mobili per trasportare a valle il legname. Ciò per tutelare il volo degli elicotteri che possono effettuare interventi di soccorso nelle zone interessate dai lavori.

"Appesi ad un filo", questo il nome dell'iniziativa per prevenire i rischi nel volo a bassa quota avviato all'indomani della tempesta Vaia della fine ottobre 2018, quando sono aumentate le attività di esbosco.