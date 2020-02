Attenzione: dopo il caldo eccezionale di ieri, oggi sarà una giornata di forte vento, per la quale è stato emesso un comunicato di allerta della Protezione Civile del Trentino. Come spiega il messaggio mirato della Protezione civile del Trentino "Nella giornata le raffiche più intense sono attese sui settori occidentali del Trentino, mentre nella giornata di mercoledì su quelli orientali. Le raffiche raggiungeranno mediamente intensità di 70-80 km/h con punte che localmente potranno anche superare i 100 km/h nella fasi più acute, specie nella giornata di mercoledì".

Lo spiega anche la previsione di Meteotrentino "Oggi irregolarmente nuvoloso con possibili deboli o debolissime precipitazioni sparse sui settori più settentrionali; temperature in calo specie in quota, venti da nord forti in quota con probabile föhn in alcune valli. Mercoledì nuvolosità irregolare con schiarite sempre più ampie; venti settentrionali ancora molto forti specie in quota. Giovedì soleggiato con temperature minime in calo e massime in ripresa. Venerdì molto soleggiato, sabato perlopiù soleggiato con temperature nelle medie del periodo".

Come spiega il nostro collaboratore ed appassionato meteorologo Giacomo Poletti, "occhio stamattina per l'ingresso repentino di un fronte freddo con venti da nord, e un tracollo termico di 15° in poche ore! Il fronte porterà una "buferetta" veloce di fiocchi in montagna attorno alle 8/9 di mattina in zona Trento/Valsugana. Vento molto forte a Trento in entrata fra le ore 9 e le 11, con raffiche intense fino alle ore 18-20".

Intanto anche ieri ennesima giornata di caldo straordinario (si tratta della 35esima di fila sopramedia in quota). Siglati record storici di temperatura invernale in Piemonte: +27.0° a Torino Caselle, e comunque fra i 17 ed i 19 gradi in Trentino Alto Adige, con punte di 23 gradi in alcune località della Venosta e della Pusteria.