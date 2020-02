Grave frontale ieri sera verso le 20 tra Vezzano e Vigolo Baselga, nei pressi del capitello di S. Anna. Nell'urto frontale sono rimaste coinvolte due vetture. Tre i feriti, di cui due gravi. Uno dei feriti è stato estratto dalle lamiere con le pinze idrauliche in quanto era rimasto incastrato, privo di conoscenza, all'interno dell'abitacolo della vettura. Sul posto, vista la gravità della situazione, si è portato anche l'elicottero con l'equipe sanitaria a bordo che ha stabilizzato il ferito più grave per poi trasportalo in codice rosso all'ospedale al S. Chiara. Trasferiti con l'ambulanza, invece, gli altri due feriti, uno dei quali è stato anch'esso accolto nel settore dei codici rossi.

Sul posto si sono portati i pompieri volontari di Vezzano e Baselga, quelli del corpo permanente di Trento, l'automedica ed un paio di autoambulanze. La statale è rimasta a lungo bloccata per permettere il soccorso, i rilievi da parte dei carabinieri che hanno cercato di ricostruire la dinamica e poi la rimozione dei mezzi. Una lunga colonna si è formata in entrambe i sensi di marcia fino a tarda sera (Foto Miori).