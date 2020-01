Se l’augurio di morte è l’apice delle offese, la frase più “cortese” paragona la Lega al degrado. Basta fare un giro in centro città per rendersi conto di un proliferare di scritte spray sui muri contro il Carroccio, contro il leader Matteo Salvini e pure contro l’assessore provinciale alla cultura, il leghista Mirko Bisesti. Scritte comparse negli ultimi giorni per mano di chi, ovviamente, non la pensa come Salvini, ma che ha utilizzato il sistema sbagliato per protestare: imbrattando i muri delle case si colpiscono non i leghisti, ma i proprietari degli edifici e le persone che vogliono bene a Trento e che desidererebbero vivere in una città pulita e non alla mercè dei vandali.



In piazza Garzetti si augura la morte ai leghisti. In vicolo San Giovanni, la stretta strada che collega piazza Santa Maria Maggiore con la Portela, l’aggettivo abbinato ai sostenitori del Carroccio è “carogne” con il simbolo degli anarchici.



Lì vicino, in piazza Bellesini, doppia scritta e doppia offesa: contro l’assessore Mirko Bisesti e contro tutti i leghisti. Proseguendo verso via Verdi, in via Rizzi è apparsa un’altra scritta contro Salvini, definito “criminale”. In via San Pietro un adesivo “No more jokes” “Niente scherzi” indica il taglio del dito a chi prova a suonare il campanello, con riferimento all’iniziativa di Salvini nel quartiere Pilastro di Bologna. E ancora in vicolo Santa Maria Maddalena la Lega viene abbinata al “degrado”.



Trento, dunque, come Bologna, dove negli ultimi giorni sono apparse scritte ingiuriose. «Idioti all’opera - il commento di Matteo Salvini sui social in merito alla foto della scritta “Spara a Salvini” sul muro di un palazzo della periferia bolognese - Però saremmo noi a seminare odio. Mi aspetto la reazione indignata di tantissimi intellettuali di sinistra. Secondo voi quanti di loro diranno qualcosa a riguardo?». A Salvini ha risposto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna: «Mi indigno io Matteo. Frase inaccettabile. Gli avversari si affrontano politicamente, non si minacciano».



E a Trento che sta succedendo? Chi imbratta i muri con vernice spray definendo la Lega “degrado”, forse non si rende conto di contribuire al degrado stesso.