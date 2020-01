La mattina dopo essere stato allontanato da casa dai carabinieri per violenze contro la compagna (nella notte del 21 gennaio scorso), un 31enne residente a Zambana è tornato nell’abitazione per cercare di portarsi via la figlia.

La piccola era però in casa con il nonno, padre della mamma, che ha tentato subito di chiamare la figlia per informarla di cosa stava accadendo. Il 31enne gli ha dunque strappato violentemente dalle mani il telefono cellulare.

La giovane donna la ricevuto la chiamata proprio mentre si travova negli Uffici della Caserma dei carabinieri di via Barbacovi per presentare la denuncia per i fatti accaduti nottetempo e per maltrattamenti subiti negli anni fin dal 2013.

E’ stata inviata subito una pattuglia di carabinieri per fermare l’uomo che è stato poi arrestato per rapina impropria e violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e portato in carcere.