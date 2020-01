Un centinaio di persone ha manfiestato oggi per oltre tre ore davanti all'ambasciata americana a Roma per chiedere la grazia e la liberazione per Chico Forti.

La mobilitazione è stata organizzata dal Comitato spontaneo Alto Garda e Ledro per Chico Forti free. Era presente anche l'instancabile zio Gianni.

La delegazione trentina ha poi chiesto di essere ricevuta ma oggi l'ambasciata era chiusa e quindi è stata la petizione con chi si chiede la grazia al governatore della Florida, lo Stato dove il trentino Chico Forti si trova in carcere.

Intanto Jo Squillo, cantautrice e conduttrice televisiva esperta di moda, ha annunciato di essere andata a trovare Chico Forti in prigione la settimana scorsa.

Ho pranzato con lui e passato alcune ore a parlare delle cose da fare. Ha anche manifestato oggi davanti al consolato americano a Milano.

Jo Squillo e Chico Forti

