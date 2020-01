La Provincia di Trento fornirà in comodato gratuito materiali per realizzare recinzioni e steccati ai privati cittadini che hanno a disposizione orti e campi nel settore trentino del Parco dello Stelvio e che vogliono difenderli dagli effetti della presenza degli ungulati come cervi, caprioli, camosci e stambecchi.

I materiali - precisa una nota - non saranno concessi a chi beneficia di ulteriori forme di contributo o indennizzo per lo stesso appezzamento oggetto della richiesta. La struttura provinciale che istruirà le pratiche di richiesta di materiali è il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, che cura la gestione trentina del Parco.