Almeno venti furti in abitazioni a Trento, Rovereto, Arco e Riva del Garda, e chili di gioielli da rivendere. La banda di ladri albanesi arrestata prima di Natale nel capoluogo, in un mese e mezzo di “lavoro” in Trentino ha compiuto una vera e propria razzìa per un bottino complessivo di almeno 30mila euro.

Grazie all’indagine-lampo degli investigatori della squadra mobile non solo sono stati identificati i responsabili dei furti, ma è stato possibile recuperare un chilo fra collanine, bracciali, anelli e orecchini portati via dalle case svaligiate. I gioielli verranno restituiti ai proprietari non appena arriverà il via libera dell’autorità giudiziaria.

Nel corso del blitz della mattina del 23 dicembre, gli uomini del vicequestore Tommaso Niglio hanno trovato i monili d’oro all’interno dell’appartamento affittato a una donna (al momento estranea ai fatti) in via Missioni Africane, trasformato in base del gruppo.

Tre gli arrestati: due albanesi domiciliati a Milano di 28 e 31 anni, e una loro connazionale di 26 anni domiciliata a Trento. Ampio servizi osul giornale in edicola.