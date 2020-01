È di nuovo operativa la piattaforma per la raccolta delle dichiarazioni Icef. Lo rende noto la Provincia di Trento precisando che ieri pomeriggio erano stati riscontrati problemi tecnici nel suo funzionamento, in seguito ai quali era stata concordato con la società di sistema e il nuovo fornitore un fermo del servizio per alcune ore a partire da questa mattina, fino alle ore 15 circa, per eseguire test di verifica.

Non sono stati registrati particolari criticità da parte degli sportelli periferici provinciali e dei Caf, sottolinea la Provincia, e non sono stati segnalati particolari disservizi sull’utenza, essendo abbastanza contenute in questi giorni le richieste di elaborazione o invio pratiche connesse all’indicatore. Il sistema Icef è in costante aggiornamento ed evoluzione; occorre tener conto - sottolinea la Provincia - che in occasione del passaggio al nuovo fornitore Trentino Digitale e il raggruppamento di imprese risultate assegnatarie della gara per la gestione della piattaforma, stanno operando anche evoluzioni del sistema stesso, finalizzate a migliorarne la stabilità e il funzionamento.