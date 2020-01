Minacciate con un coltello e rapinate mentre si stavano recando alla propria auto. Bruttissima avventura, ieri sera, per due donne, madre e figlia, a Trento sud.



Il fattaccio è avvenuto in uno dei parcheggi, in zona palazzetto. Tra le 20.30 e le 20.45, presumibilmente al termine della partita dell’Itas, le due donne si stavano recando alla propria auto quando, improvvisamente, sono state avvicinate da due soggetti travisati. I due malviventi le hanno minacciate con un coltellino svizzero e si son fatti consegnare il portafogli contenente 80 euro.



Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Trento.