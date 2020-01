Paura ieri a Cavalese per uno smottamento che ha coinvolto un'auto in transito. L'incidente è accaduto verso le 19.30 lungo la via che dalla strada fondovalle sale in paese.

Non ci sono feriti, ma il mezzo danneggiato è stato portato via con il carroattrezzi. Fortunatamente l'urto è stato nella parte anteriore della vettura, dove c'è la mascherina, e senza alcun tipo di conseguenze per il conducente (a parte un grosso spavento). Altri massi sono caduti sulla carreggiata.

Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Cavalese che, sentito il sindaco e l'ufficio tecnico, hanno provveduto alla chiusura della strada a scopo precauzionale. La circolazione è stata interrotta dall'altezza del residence Des Alpes fino all'intersezione con la caserma dei carabinieri, in località Marco, in attesa del sopralluogo dei geologi previsto nella mattinata di oggi. Dal controllo che avverrà alla luce del giorno sarà possibile per gli esperti stabilire le cause dello smottamento e la gravità della situazione, se basterà un disgaggio o se saranno necessari interventi maggiori per garantire la sicurezza dei cittadini.