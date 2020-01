Per due giorni abbiamo tutti sperato in una nevicata - per quanto debole - anche nel fondovalle del Trentino. Ma non è stato così: le previsioni si sono rivelate fin troppo ottimistiche.

L’argomento della «mancata nevicata in città» tiene banco, oggi, anche fra gli appassionati locali di metereologia. Spiega ad esempio Giacomo Poletti, collaboratore dell’Adige: «La perturbazione si è rivelata debolissima rispetto anche alle previsioni già “fiacche” di ieri.

Pressione e geopotenziali troppo alti, ma direi che è raro avere una simile sovrastima dei modelli anche per i settori in quota e a sud, solitamente un po’ presi anche in questi casi di frontolisi. Ma quasi tutte le stazioni del Trentino hanno 0 o 0.2 mm, il nulla in pratica.

Imbiancate bene solo Giudicarie e alta val di Sole, neve debole in corso sugli Altopiani di Folgaria (3 cm a Passo Coe).

Se avesse precipitato, peraltro, a Trento sarebbe stata pioggia: temperature di bulbo umido sopra zero fino a 800 m!»

Nel dettaglio: «Quando si cerca di prevedere la quota neve è fondamentale la temperatura di bulbo umido, che è minore (al massimo uguale se l’aria è satura) alla temperatura misurata con un normale termometro “asciutto”.

Come si sa, l’evaporazione toglie calore - sudiamo per sfruttare questo principio: la temperatura di bulbo umido (wet bulb) è la più bassa che si può ottenere facendo evaporare acqua nell’aria, fin che questa diviene satura (umidità del 100%).

In pratica, è la temperatura “asintotica” alla quale si porta l’aria dopo un po’ che piove (condizioni di equilibrio convettivo e moto turbolento): se resta maggiore di 0°, l’evaporazione dell’acqua non raffredderà l’aria a sufficienza per nevicare, e la precipitazione resterà liquida in aria satura. Se inferiore a 0°, cadrà neve asciutta».

Anche Mauro Cagol, di meteotrento.it ha commentato la situazione questa mattina a Radio Dolomiti.

GUARDA IL VIDEO

Anche l'appassionato Giampaolo Rizzonelli di meteo Triveneto è deluso, e commenta: «flop previsionale, l'unico che aveva visto bene è meteo unitn. speravo tanto si sbagliasse...»

Che tempo farà domani? Il bollettino di Meteotrentino ci spiega che « In serata schiarite a partire da ovest e locale föhn in valle. Domenica e lunedì in buona parte soleggiato con temperature in calo. Da martedì a giovedì molto soleggiato con temperature in graduale ripresa».

Nella foto: un luogo dove invece ha nevicato, l'agriturismo Malga Masi di Novaledo, sopra Vetriolo Terme in Panarotta (faceboo: Malga Masi)