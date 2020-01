La Giunta provinciale ha approvato i termini e le modalità di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021. Le iscrizioni, informa una nota, saranno aperte da lunedì 3 febbraio 2020 a lunedì 10 febbraio 2020. Si può presentare domanda presso una sola scuola dell’infanzia. Le domande di pre iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1 febbraio e il 31 marzo 2021, residenti o domiciliati in provincia di Trento, sono da presentare comunque dal 3 al 10 febbraio 2020 presso la scuola dell’infanzia dell’area d’utenza. La pre iscrizione consentirà alle famiglie di acquisire la precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili per gennaio 2021, salva la necessità di conferma della domanda dal 1 al 7 ottobre 2020.

Il provvedimento stabilisce inoltre i criteri per l’accesso ai percorsi «Montessori», garantendo l’accesso anche ai bambini esterni al bacino d’utenza della scuola.

La Provincia ricorda inoltre che la presentazione della documentazione attestante la regolarità della posizione vaccinale è un requisito di accesso ai servizi educativi e scolastici. La verifica della regolarità vaccinale dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate è effettuata tramite la trasmissione all’Azienda sanitaria degli elenchi dei bambini iscritti. Lo stato di conformità vaccinale è condizione per l’ammissione alla frequenza del servizio di scuola dell’infanzia. Per le iscrizioni ordinarie le famiglie dei minori risultanti non in regola con gli adempimenti vaccinali saranno invitate a depositare, entro il 10 luglio 2020, la documentazione comprovante lo stato di conformità vaccinale, pena la decadenza dall’iscrizione.