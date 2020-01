Tre giorni fa avevamo pubblicato l'articolo che faceva presagire l'arrivo di una nevicata (di modeste dimensioni) sul Trentino con possibile imbiancata anche nella città di Trento (10 millimetri di precipitazioni, che in caso di neve si traducoino in circa 10 centimetri).

Oggi il quadro è più chiaro, la conferma c'è, anche se la nevicata sarà davvero di modestissime dimensioni. Lo spiega il nostro collaboratore e appassionato metereologo Giacomo Poletti, che si è divertito anche a fare una mappa con i "toto-accumuli".

Scrive: «Venerdì ore 7 - La prossima notte (inizia dopo mezzanotte!) neve sicura oltre i 600 metri ma ottime probabilità di nevicatina anche a Trento nonostante straterelli miti sui 500/800 m! Ecco il “totoaccumuli” in figura, da affinare fra qualche ora.

In vista pochi centimetri, tutti in poche ore, entro metà mattina di domani. In Valsugana la neve continuerà qualche ora in più con accumuli più asciutti. A seguire domenica asciutta e fredda: zero precipitazioni per tutta la prossima settimana».