Vuoi vedere che sabato nevica (anche in città)? Dopo quasi un mese di tempo sereno, con un vero "polverone" nel fondo della valle dell'Adige e scarsa circolazione, i segnal ici sono: sabato prossimo 18 gennaio pioverà o nevicherà. Dipende dal permanere del "cuscino freddo" che in questi giorni si avverte nel fondovalle.

L'appassionato meteorologo Giacomo Poletti, collaboratore dell'Adige, lo spiega con un suo post su Facebook: «Colpo di scena! Sabato arriverà la prima neve (o pioggia?) del 2020, pare dalle prime ore della mattina alla sera tardi. I modelli vedono probabili 5-10 cm su Trento, con quantità maggiori sulle Prealpi e il sud Trentino vista la debolezza del flusso, bloccato dai rilievi. Classica situazione in cui a Bolzano cade poco o nulla. A Trento nevicherà o pioverà? Difficile dirlo: per ora in val d'Adige c'è un "cuscino freddo" disturbato da strati d'aria più mite sui primi versanti. Però domani e giovedì scalderà alle quote medie. Si capiranno meglio le possibilità di neve in fondovalle (in caso con accumuli anche sui 10 cm) giovedì e ovviamente venerdì».

Per Meteotrentino, la previsione è più o meno la stessa: «fino a gran parte di venerdì il tempo rimane soleggiato. Nubi in graduale aumento nel pomeriggio di venerdì. Sabato molto nuvoloso o coperto con probabili precipitazioni diffuse da deboli a moderate e nevicate possibili anche a bassa quota. Domenica ancora in buona parte nuvoloso ma asciutto. Lunedì soleggiato».

La cartina delle probabilità di Poletti