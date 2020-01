Continua la «guerra» fra Università di Trento e Giunta provinciale sulla Facoltà di Medicina. Oggi è stato approvato dal Senato accademico dell’Università di Trento il progetto formativo del corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo in Medicina e Chirurgia che sarà realizzato in convenzione con l’Università di Verona dal prossimo settembre con 60 posti, e per il quale verrà presentata richiesta di accreditamento ministeriale. E che fa in rotta di collisione con l’analogo progetto che la Provincia vuole invece fortemente fare con Padova.

Il percorso formativo - dice il comunicato stampa - «sarà in ogni caso realizzato anche con il coinvolgimento di altre università e di centri di ricerca anche del territorio». Prima del vaglio da parte del ministero dell’Università e della Ricerca, sarà necessaria l’approvazione da parte del Comitato provinciale di coordinamento, in calendario domani.

Oltre a Medicina, UniTrento chiederà l’accreditamento al ministero anche per tre altre nuove lauree magistrali: Intelligenza artificiale, Studi globali e locali, Agri-food Innovation Management.