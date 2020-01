Non ha nemmeno la patente, solo il foglio rosa, ma si sta già dando da fare rubando macchine. È finito nei guai, con una denuncia per furto e ricettazione, u giovane della val di Fiemme fermato dai carabinieri nella notte tra il 6 ed il 7 gennaio. Era a bordo di un’auto che aveva rubato poco prima a Trento.



I fatti. Tutto inizia dopo la mezzanotte, quando una Suzuki Ignis, parcheggiata nel di San Severino di Trento, viene rubata. Il proprietario, per sua fortuna, si accorge quasi suibito del furto e allerta le forze dell’ordine. Scattano immediatamente le ricerche e l’auto viene individuata mentre si dirige vero la val di Cembra. Incrociata all’altezza di Segonzano, l’auto rubata viene pedinata a distanza sino al comune di Molina di Fiemme, dove nel frattempo, sono state fatte convergere le auto della stazione di Cavalese e di Cembra Lisignago che bloccano la strada.



A bordo, un 22enne con piccoli precedenti, denunciato a piede libero per furto e ricettazione. È stato appurato inoltre come l’improvvisato ladro non avesse ancora conseguito la patente di guida ma possedesse solo il foglio rosa.