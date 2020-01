Come previsto alla vigilia, la giornata di oggi si è confermata da bollino nero per la viabilità in A22, in direzione sud. Il rientro della befana, con migliaia di turisti che stanno facendo rientro a casa dopo le vacanze di Natale in Trentino e in Alto Adige, sta intansando l’arteria in direzione sud.



Ecco il video girato da Gigi Zoppello:







Controesodo della Befana A22 bloccata Video of Controesodo della Befana A22 bloccata