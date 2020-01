Era un aclista a tutto tondo, un uomo che nella sua vita ha sempre lottato con caparbietà per essere a fianco degli ultimi interpretando fino in fondo lo spirito e i valori del movimento. Fabio Casagrande è morto il primo gennaio; aveva 80 anni. I funerali si sono tenuti al cimitero civico di Trento venerdì 3 gennaio, in forma strettamente privata per desiderio della famiglia. Lo piangono la moglie Imelda, i figli Maria Alessandra e Lorenzo e i nipoti.

Fabio Casagrande ha incarnato un pezzo di storia importante delle Acli, movimento in cui ha militato per sessant'anni e guidato come presidente per otto, dal 2000 al 2008. Nato in una numerosa famiglia di Civezzano, ha lavorato per decenni come dipendente pubblico, in particolare negli uffici dell'agricoltura, un mondo che ha imparato a conoscere bene e in cui era molto conosciuto. Ma la sua popolarità è legata soprattutto all'impegno nel volontariato e nell'associazione.