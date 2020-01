Il servizio di manutenzione svolto da Itea Spa presso gli immobili della società di via Guardini cresce ancora e si arricchisce di nuove funzionalità e contenuti, con un sistema di messaggistica che consente comunicazioni e aggiornamenti, per dare a tutti gli utenti che ne fanno richiesta un’informazione il più possibile puntuale e completa sullo stato delle richieste manutentive.



L’obiettivo - spiega il presidente Salvatore Ghirardini - è essere il più possibile efficaci ed efficienti nel servizio di manutenzione, fornendo tutte le informazioni utili per soddisfare, in maniera trasparente, la richiesta degli utenti. Questo nuovo servizio - prosegue Ghirardini - è stato progettato con uno scopo preciso, che è quello di cercare di avvicinarsi ai cittadini-utenti coinvolgendoli, lungo tutto lo sviluppo degli interventi manutentivi da parte delle ditte incaricate da parte di Itea, nella verifica del loro stato di attuazione».



In quest’ottica di graduale partecipazione e di trasparenza, il servizio prenderà avvio effettivo dal prossimo 7 gennaio. Il sistema di messaggistica sarà attivo per tutti quegli utenti che dispongono già di un indirizzo e-mail o, in alternativa, di un numero attivo di telefono cellulare.



Un breve messaggio informerà l’utente della ricezione della richiesta di intervento manutentivo presso il sistema informatico, e così di seguito ad ogni fase significativa dell’intervento. Ad esempio, per l’utente sarà così possibile verificare, quando sia stato effettuato il sopralluogo da parte della ditta e quando verrà incaricata la ditta dell’effettuazione dell’intervento specifico e verrà inoltre data comunicazione della data di ultimazione dei lavori. Il sistema di messaggistica infine informerà anche se la segnalazione di manutenzione dovesse essere chiusa, perché ad esempio non pertinente o già presa in carico dal sistema, fornendo nel messaggio di avviso la corrispondente motivazione.