Un uomo di 55 anni, trentino, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.



Da mesi l’uomo, anche per l’abuso di alcol, si era reso protagonista di episodi di violenza nei confronti dell’anziana mamma: un insieme di percosse e minacce, che in alcune occasioni aveva costretto la donna ottantenne a ricorrere anche alle cure dei sanitari.



Dopo un’indagine dei carabinieri di Trento, il Gip ha emesso un provvedimento restrittivo a carico dell’uomo, che è stato trasferito al carcere di Spini di Gardolo, mettendo fine alle violenze nei confronti della madre.