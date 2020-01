Alcuni turisti hanno segnalato dei disagi nei giorni scorsi, per la temporanea riduzione degli impianti di rifornimento per il metano in funzione sul territorio provinciale. Secondo le informazioni riferiteci da visitatori dotati di automobili a gas, meno inquinanti di quelle a benzina o diesel, solo pochi distributori erano attivi in Trentino fino alle prime ore del pomeriggio, e nessuno di questi era segnalato come aperto nel capoluogo.



«Abbiamo dovuto girare mezzo Trentino - ci ha raccontato Viviana Voglia, sulla strada di ritorno in direzione di Bologna, dopo aver trascorso alcuni giorni in villeggiatura Trentino con il marito - per trovare un distributore di metano aperto, perché in molti casi gli impianti o erano chiusi, oppure erano guasti. Per un territorio come questo, si tratta di una mancanza significativa, che ha comportato disagi a noi come a molti altri viaggiatori, compresi quelli provenienti dall’estero».



In Trentino, i distributori dotati di impianti per il metano segnalati sulle guide per automobilisti “green” sono meno di una decina, e dislocati principalmente sul fondovalle.