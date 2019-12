Dopo Natale e per il periodo di Capodanno, la Polizia Stradale metterà in atto i controlli al traffico, sia con il tele-laser che rileva la velocità, sia con controlli delle pattuglie. Nella prossima settimana, dal 30 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020, chi viaggia sulle strade provinciali e regionali si troverà a fare i conti con una serie di controlli. Ecco la lista dei controlli giorno per giorno a partire da domani.