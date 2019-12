E' stato chiuso il Bus de Vela nella direzione verso Trento della Gardesana e il traffico viene deviato da prima della galleria all'altezza dei Paisiel.

Per raggiungere il capoluogo la deviazione obbligatoria è dunque verso Sopramonte poi Cadine per scendere poi da Sardagna.

La Gardesana è stata chiusa per una scarira di sassi che ha investito la carreggiata tra le due gallerie intorno alle 14. I due sassi finiti in strada sono stati rimossi

Sul posto ci sono i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale del Servizio strade con i geologi della Provincia che stanno valutando la gravità della situazione. Questo tratto di Gardesana in direzione Trento non potrà comunque essere riaperto fino a domani nel corso della giornata visto che è previsto in mattinata l'intervento con l'elicottero di una ditta di Rovereto e un'opera di disgaggio.

Lunghe code con veicoli a passo d'uomo si sono già formate per chi da Sardagna sta scendendo verso la città.

L'alternativa per chi viene dalle Giudicarie e vuole raggiungere Trento è quella di deviare a Sarche verso Arco e poi raggiungere Rovereto per non ritrovarsi imbottigliato nei chilometri di coda che si stanno già formando.

Nessuna informazione ufficiale è stata fino ad ora fornita dalla polizia locale né dal Servizio strade sulla gravità della situazione né indicazioni precise sulla viabilità.

Nessun disagio, invece, viene registrato per chi da Trento è diretto verso Cadine. La strada è percorribile regolarmente.

(Foto Paolo Pedrotti)