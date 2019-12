La vigilia di Natale i carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un 32enne tunisino, W. B. S., pregiudicato specifico.

Durante un controllo, mentre si trovava con la moglie italiana in via Milano a Trento a bordo della sua Peugeot 206, i carabinieri hanno trovato a boprdo dell’auto 200 grammi di eroina, occultati sotto i sedili.

Immediata la perquisizione all’abitazione della coppia, che ha consentito il sequestro di ulteriori 200 grammi di eroina, nascosti nel forno della cucina, oltre a una consistente somma di denaro, provento dello spaccio.

L’uomo è stato denunciato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, con l’immediato arresto nel carcere di Spini, mentre la donna è stata denunciata, in concorso, alla procura della Repubblica.

Sul mercato dello spaccio di Natale, è stata scongiurata l’immissione di oltre 700 dosi di droga, per circa 15mila euro di valore.

Durante un servizio antidroga, i carabinieri della Compagnia di Trento hanno invece denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti H.A., 26enne algerino senza fissa dimora, con precedenti specifici, che - controllato dai militari nel quartiere Portela - aveva nascosto sotto i vestiti, 3 grammi di cocaina, suddivisi in dosi e 85 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio, che sono stati sequestrati.

Sotto la droga sequestrata