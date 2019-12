In tanti, vista anche la bella giornata, hanno scelto di trascorrere il Natale, o almeno qualche ora, sulle piste da sci. In tutte le stazioni sciistiche del Trentino turisti e trentini si sono dedicati a qualche curva sulle piste innevate. Tuttavia si sono registrati una serie di incidenti, per fortuna tutti senza gravi conseguenze, tranne nel caso di quello avvenuto sulle piste del Cermis intorno alle 13.30: per soccorrere un 68enne è intervenuto anche l'elicottero sanitario.